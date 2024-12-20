نمو مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة أقل من التوقعات الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا نموا أقل من التوقعات، الشهر الماضي، حيث ألقت ضغوط تكاليف المعيشة بظلالها على ثقة المستهلك البريطاني.

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وبحسب صحيفة "الفايننشال تايمز"، قال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، إن كمية السلع المباعة ارتفعت بنسبة 0.2 بالمئة فقط بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني الماضيين، حيث جاء هذا الأداء أقل من توقعات الاقتصاديين الذين توقعوا نموا بنسبة 0.5 بالمئة، كما يعكس تباطؤا مقارنة بانكماش نسبته 0.7 بالمئة في تشرين الأول الماضي.



وقالت كبيرة الإحصائيين في المكتب هانا فينسلباخ: "للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، شهدت مبيعات متاجر المواد الغذائية، وخاصة السوبر ماركت، انتعاشا. كما حقق تجار التجزئة في مجال السلع المنزلية، مثل متاجر الأثاث، أداء جيدا".



ومع ذلك، تراجعت مبيعات متاجر الملابس بشكل حاد، حيث انخفض حجم المبيعات بنسبة 2.6 بالمئة في تشرين الثاني، بعد انخفاض بنسبة 3.5 بالمئة في تشرين الأول. وأدت هذه التراجعات المتتالية إلى تسجيل أدنى مستوى لمبيعات هذا القطاع منذ كانون الثاني 2022.

