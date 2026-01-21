نيكاي يتراجع والسندات اليابانية ترتفع

الوكيل الإخباري- انخفض المؤشر نيكاي الياباني ‌للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء مع تأثر شهية المخاطرة بالتوترات التجارية على الساحة العالمية في ⁠حين انتعشت السندات اليابانية بعد هبوطها في الجلسة السابقة.



وتراجع المؤشر نيكي 0.45 ⁠بالمئة إلى 52751.16 بحلول الساعة 0137 بتوقيت جرينتش، مقلصا خسائره بعد انخفاض 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‌0.88 ‌بالمئة ⁠إلى 3593.85.



وتراجعت الأسهم اليابانية والين والسندات في الجلسة السابقة، ما دفع العوائد إلى مستويات قياسية بعد أن دعت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة. وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين في شركة إيواي كوزمو سيكيوريتيز "يختبر المستثمرون السوق اليوم بعمليات شراء محدودة بعد الانخفاضات الحادة للمؤشر نيكاي. أرادت السوق الدفاع عن المستوى النفسي عند 52 ألف نقطة".

اضافة اعلان

RT