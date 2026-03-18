هام للمقترضين في الأردن

الوكيل الإخباري-   بدأ الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، اجتماعه الذي يستمر يومين، مع توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل ضعف البيانات الاقتصادية وتقييم تداعيات الحرب على إيران.اضافة اعلان


وتواجه اللجنة المعنية بتحديد الفائدة تحديًا بين كبح التضخم المرتفع وضعف سوق العمل. كما يُتوقع أن يكون للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران تداعيات على الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط واضطراب سلاسل الإمداد.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنحو 27 بالمئة منذ بدء الحرب، بحسب مؤشر جمعية السيارات الأميركية، فيما يُخشى من استمرار الضغوط التضخمية عالميًا.

وحذّر محللون أيضًا من اضطرابات في سلاسل التوريد ونقص في النفط جراء الحرب، ما سيؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وتميل البنوك المركزية إلى تجاهل آثار التضخم الناجمة عن صدمات الأسعار قصيرة الأجل، لكن من غير الواضح إلى متى ستستمر الحرب في إيران.

وأظهرت البيانات تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاعًا في البطالة، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها لخفض الفائدة إلى مرة واحدة فقط هذا العام.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض الفائدة ثلاث مرات العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى من المستوى الذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب، مع مواصلته انتقاد رئيس البنك جيروم باول.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول في مايو، وقد رشّح ترامب كيفن وارش لخلافته، في انتظار موافقة مجلس الشيوخ.

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

