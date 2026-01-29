هبوط اسعار الذهب عالمياً

وهبطت أسعار الفضة بنسبة 5% إلى 109.71 للأونصة، وتراجع البلاتين بنحو 5% إلى 1969.25 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات بشأن إيران.
