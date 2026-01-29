الخميس 2026-01-29 09:23 م

هبوط اسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على
الذهب
 
الخميس، 29-01-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   هبط الذهب في المعاملات الفورية مساء الخميس، بأكثر من 5% ليصل إلى 5109.62 دولار للأونصة.

اضافة اعلان


وهبطت أسعار الفضة بنسبة 5% إلى 109.71 للأونصة، وتراجع البلاتين بنحو 5% إلى 1969.25 دولار للأونصة، وسط تصاعد التوترات بشأن إيران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تنويه من الارصاد الجوية بخصوص المنخفض الأخير

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: يبدو أن حماس ستنزع سلاحها

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية تخريج عدد من الدورات في مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي

أسواق ومال أسعار النحاس ترتفع إلى مستوى قياسي

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

ذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، الاثنين، إذ تهافت المستثمرون على أصول الملاذ الآمن في ظل تنامي التوتر بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على

أسواق ومال هبوط اسعار الذهب عالمياً

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تهيب بالمواطنين التوقف عن استخدام تشغيلات حليب الأطفال التالية



 




الأكثر مشاهدة