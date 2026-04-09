هبوط الأسهم الأوروبية متأثرة بالشكوك في صمود هدنة إيران

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بعد مكاسب قوية أمس متأثرة بتزايد حذر المستثمرين، وخشية انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.



وانخفض المؤشر " ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.71% إلى 609.13 نقطة. وتراجع مؤشر "داكس" الألماني تراجع بنسبة 1.31% ليصل إلى 23,764.23 نقطة. كما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة0.78% ليصل إلى 8,199.77 نقطة.

وكانت قد سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعا خلال تعاملات يوم الأربعاء، مدعومة بإعلان اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الحرب مع إيران، ما عزز التفاؤل بإمكانية استئناف تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي بشكل طبيعي.



وتبدد هذا التفاؤل سريعا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، الأمر الذي دفع إيران إلى التحذير من أن السعي نحو مفاوضات سلام دائمة يعد غير منطقي في ظل الأوضاع الحالية. كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال تصعيد كبير في القتال إذا لم تلتزم طهران.



على صعيد الأسواق، شكل المؤشر الفرعي لقطاع الصناعة أكبر ضغط على مؤشر ستوكس 600 بعد تراجعه بنسبة 0.71%. كذلك شهدت مؤشرات قطاعات السفر والسياحة والبنوك والتكنولوجيا انخفاضا ملحوظا.



في المقابل، تصدر قطاع الطاقة قائمة الرابحين، حيث ارتفع مؤشره الفرعي بنسبة 1% مدعوما بارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات اليوم.



ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، لا تزال أسعار النفط مرتفعة بنحو 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، مما يزيد المخاوف من تسارع التضخم وانعكاسه سريعًا على البيانات الاقتصادية.