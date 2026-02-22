هبوط بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "رويترز" بأن أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعت اليوم الأحد مع أخذ المستثمرين التوتر المتزايد بين أمريكا وإيران في الحسبان.



وأضافت الوكالة أن "المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي انخفض متراجعا 0.6%، مع هبوط معظم مكوناته، كما نزل سهم بنك قطر الوطني 1.4%، كما انخفض سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 2%".



وأشارت إلى أن "المؤشر الكويتي قد هبط بنسبة 0.5%، وكذلك تراجع كل من المؤشرين البحريني والعماني 0.1%".

وخارج منطقة الخليج، "هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي، إذ خسر 2.2% مع انخفاض جميع أسهمه تقريبا".



كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.2%، في حين انخفض سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5.3%.



ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمر ون تطورات المشهد السياسي، وانعكاساته المحتملة على أسواق الطاقة والاقتصاد الإقليمي.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، إنه ستكون هناك "عواقب وخيمة" إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق للحد من برنامجها النووي، فيما حدد ترامب مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما.