هبوط بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران

وأضافت الوكالة أن "المؤشر القطري للجلسة الثانية على التوالي انخفض متراجعا 0.6%، مع هبوط معظم مكوناته، كما نزل سهم بنك قطر الوطني 1.4%، كما انخفض سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) 2%".
وأشارت إلى أن "المؤشر الكويتي قد هبط بنسبة 0.5%، وكذلك تراجع كل من المؤشرين البحريني والعماني 0.1%".
وخارج منطقة الخليج، "هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر للجلسة الثانية على التوالي، إذ خسر 2.2% مع انخفاض جميع أسهمه تقريبا".
كما تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2.2%، في حين انخفض سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 5.3%.
ويأتي هذا في وقت يترقب فيه المستثمر
