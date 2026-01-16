هبوط جماعي في أسعار المعادن الأساسية

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار المعادن الأساسية اليوم الجمعة، في ختام أسبوع حافل بالتقلبات، بعدما أدى تشديد الصين لقبضتها على التداول الآلي إلى فتور معنويات المستثمرين.

وجاء هذا الهبوط عقب موجة النشاط المحموم في عقود السلع المستقبلية داخل البر الرئيسي الصيني، التي دفعت الأسعار العالمية للصعود في وقت سابق، وفق موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وتراجعت أسعار النحاس والزنك والألمنيوم في شنغهاي الصينية، وكذلك في بورصة لندن للمعادن التي تُعد مرجعًا عالميًا لتسعير هذه السلع.