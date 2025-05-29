الخميس 2025-05-29 11:15 م
 

هبوط حاد في أرباح الشركات الأميركية في الربع الأول

علم أمريكا
علم أمريكا
 
الخميس، 29-05-2025 08:33 م

الوكيل الإخباري-   شهدت أرباح الشركات الأميركية تراجعاً حاداً في الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية، ما يهدد بإبطاء وتيرة التوسع الاقتصادي.

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ووفقاً لما أعلنته وزارة التجارة الأميركية عبر مكتب التحليل الاقتصادي، فقد انخفضت أرباح الإنتاج الحالي، بعد تعديل تقييم المخزون واستهلاك رأس المال، بمقدار 118.1 مليار دولار خلال الربع الماضي، وارتفعت بنحو 204.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام السابق


وحسب شبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، فإن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات، ألقى بظلاله على الاقتصاد الأميركي، وأدى إلى تراجع ثقة الشركات والمستهلكين، بالإضافة إلى تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية.


وكانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بنسبة 0.3 بالمئة، فيما سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.4 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي.


وعند قياس الأداء من جانب الدخل، انكمش الاقتصاد أيضاً بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة بنمو قدره 5.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024، أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي، والذي يُعتبر مقياساً أكثر دقة للنشاط الاقتصادي، فقد تراجع بنسبة 0.2 بالمئة، بعد أن كان قد نما بنسبة 3.8 في المئة في الربع السابق.

 
gnews

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