هبوط حاد في أسعار النفط عالمياً

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.89 دولار، أو بنسبة 5.05%، إلى 91.89 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفضت لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيس البالغ 90 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84.64 دولارًا للبرميل، منخفضًا 4.67 دولار، أو بنسبة 5.23%.
ويجري تداول كلا العقدين عند أدنى مستوياتهما في نحو أسبوع، بعد ارتفاعهما خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكان سعر خام برنت قد سجل 100 دولار للبرميل مع امتداد الصراع إلى البحر الأحمر، مما أعاق صادرات السعودية إلى آسيا عبر مضيق باب المندب.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتس، في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي ووسائل إعلام أميركية أخرى، إن الرئيس دونالد ترامب قرر وقف الهجمات مؤقتًا لإتاحة مزيد من الوقت للدبلوماسية.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي جي ماركتس، في مذكرة: "تتزايد الآمال في أن مسارًا دبلوماسيًا حقيقيًا قد يكون آخذًا في التبلور... إن العودة إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندًا، مع توفير قدر أكبر من الوضوح بشأن السيطرة على مضيق هرمز، ستكون نقطة انطلاق جيدة".
ورغم توقف الهجمات، أظهرت بيانات شحن صادرة عن شركة كبلر أن أقل من 10 سفن تحمل سلعًا أولية عبرت يوميًا مضيق هرمز مطلع هذا الأسبوع.
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