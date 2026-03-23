الإثنين 2026-03-23 03:34 م

هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية بقوة، اليوم الاثنين، بعد أن هددت كل من الولايات المتحدة وإيران باستهداف البنى التحتية الحيوية مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الرابع.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر "كوسبي"، في التعاملات الآسيوية المبكرة، بنسبة 6.3 بالمئة، قبل أن يعوض بعض خسائره، بينما انخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 4.3 بالمئة ليصل إلى 51088.30 نقطة، وفقا لوكالة (نوفوستي).


وخسر مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 2.8 بالمئة ليصل إلى 24580.11 نقطة، بينما تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة تقارب 2 بالمئة ليصل إلى 3879.86 نقطة.


وانعكس هذا التوتر في مؤشر "إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ"، الذي هبط بأكثر من 4 بالمئة.

 
 


أحدث الأخبار

عربي ودولي وكالة إيرانية: مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ولا محادثات جارية مع واشنطن

الطقس حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء والخميس وتحذير من السيول

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط بنحو 10% بعد تصريحات ترامب

عربي ودولي وزير الخارجية العُماني: نبذل جهودا مكثفة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز

عربي ودولي ترامب يعلن تأجيل الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام

أسواق ومال سعر الغاز الأوروبي يستأنف الارتفاع

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو إلى اتباع الإرشادات مع الهطول المطري

أسواق ومال النحاس يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر



 




