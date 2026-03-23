هبوط حاد في أسواق الأسهم الآسيوية

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية بقوة، اليوم الاثنين، بعد أن هددت كل من الولايات المتحدة وإيران باستهداف البنى التحتية الحيوية مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الرابع.

وفي كوريا الجنوبية، تراجع مؤشر "كوسبي"، في التعاملات الآسيوية المبكرة، بنسبة 6.3 بالمئة، قبل أن يعوض بعض خسائره، بينما انخفض مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 4.3 بالمئة ليصل إلى 51088.30 نقطة، وفقا لوكالة (نوفوستي).



وخسر مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 2.8 بالمئة ليصل إلى 24580.11 نقطة، بينما تراجع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة تقارب 2 بالمئة ليصل إلى 3879.86 نقطة.