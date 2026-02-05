هبوط حاد لأسعار الذهب عالمياً

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 4838.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، متراجعًا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 1.9% إلى 4855.60 دولارًا للأوقية.
وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 14.9% إلى 74.94 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي مستوى قياسيًا عند 121.64 دولارًا.
