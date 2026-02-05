هبوط حاد لأسعار الذهب عالمياً

09:54 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب والفضة بشكل حاد يوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة النطاق في السوق، وتزايد الضغوط على المعادن النفيسة بعد ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو أسبوعين تقريبًا، فضلاً عن مؤشرات على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.





وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.5% إلى 4838.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، متراجعًا عن أعلى مستوى له في نحو أسبوع الذي سجله في وقت سابق من الجلسة.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 1.9% إلى 4855.60 دولارًا للأوقية.



وهبط سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 14.9% إلى 74.94 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل المعدن النفيس الأسبوع الماضي مستوى قياسيًا عند 121.64 دولارًا.

