هبوط في أسعار النفط عالمياً

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.04 دولار للبرميل، أو 3.33 بالمئة إلى 59.25 دولار للبرميل.
بينما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.10 دولار أو 3.60 بالمئة إلى 56.19 دولار للبرميل.
بترا
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