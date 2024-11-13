هبوط مؤشر داو جونز 300 نقطة

واستقر مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19292 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 11 نقطة، ليصل إلى 5989 نقطة.
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