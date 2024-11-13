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هبوط مؤشر داو جونز 300 نقطة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 13-11-2024 12:34 ص

الوكيل الإخباري-    انخفض، اليوم الثلاثاء، مؤشر داو جونز الصناعي، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 300 نقطة، حيث وصل قبيل إغلاق اليوم إلى 43955.

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واستقر مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 19292 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 11 نقطة، ليصل إلى 5989 نقطة.

 
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