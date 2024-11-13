هبوط مؤشر داو جونز 300 نقطة

الوكيل الإخباري- انخفض، اليوم الثلاثاء، مؤشر داو جونز الصناعي، أكبر مؤشرات الأسهم الأميركية نحو 300 نقطة، حيث وصل قبيل إغلاق اليوم إلى 43955.

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