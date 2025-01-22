هذا الاستثمار يصنع مليونير جديد كل 6 دقائق!

الوكيل الإخباري- شهدت العملات المشفرة طفرات كبيرة خلال العام الماضي، حيث أظهرت بيانات مؤشر شركة "هينلي أند بارتنرز" أن كل 6 دقائق تقريبًا ينضم مليونير جديد إلى قائمة الأثرياء. وبحسب البيانات، ارتفع عدد المليونيرات من مالكي العملات المشفرة إلى 172.3 ألف في نهاية 2024، مقارنة بـ88.2 ألف في نهاية 2023.

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كما ارتفع عدد الأفراد الذين يمتلكون 100 مليون دولار إلى 325 شخصًا، وزاد عدد المليارديرات إلى 28 شخصًا مقارنة بـ182 و22 على التوالي.



ومع استمرار ارتفاع أسعار العملات المشفرة، يستمر الزخم في عام 2025. ومن أبرز المليارديرات الجدد كانت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بعد إطلاقها عملة مشفرة تحمل اسمها، والتي حققت مليارات في ساعات التداول الأولى، قبل أن تنخفض قيمتها السوقية.



بيتكوين تشكل نصف ثروات الأثرياء في العملات المشفرة

كان للاستثمار في عملة بيتكوين النصيب الأكبر في صنع الثروات، حيث جعلت 85.4 ألف شخص مليونيرًا، بزيادة 111% عن العام الماضي. وبلغت حصتها في حاملي ثروات تفوق 100 مليون دولار نحو 156 شخصًا، كما ساهمت في تكوين ثروة 11 مليارديرًا في 2024.



وبلغت القيمة السوقية لبيتكوين 1.2 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة التي تقدر بـ2.3 تريليون دولار، مما يجعلها العملة المشفرة الأكثر تأثيرًا على مستوى الثروات. كما شهد عدد حائزي بيتكوين زيادة بنسبة 32% ليصل إلى 275 مليون شخص من إجمالي 560 مليون شخص يستثمرون في العملات المشفرة.