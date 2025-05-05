هل تستخدم اليابان سلاح السندات في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة؟

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأحد.
وعقب ذلك قال كاتو في برنامج تلفزيوني إن إبلاغ الجانب الأمريكي بأن الحكومة اليابانية لن تقدم على بيع ما تمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية بسهولة، قد يشكل ورقة تفاوضية بيد طوكيو في المحادثات الثنائية.
وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات اليابان في سندات الخزانة الأمريكية بلغت في فبراير الماضي 1125.9 تريليون دولار.
وكان كاتو قد أجرى محادثات في واشنطن أواخر الشهر الماضي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، تناولت سياسة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية جيجي.
-
أخبار متعلقة
-
ميناء روتردام ينفي انخفاض حركة الشحن بين الصين وأوروبا
-
الدولار يتراجع والعملات الآسيوية تقفز
-
هبوط في أسعار النفط عالمياً
-
أسعار الذهب تعود للاشتعال عالمياً
-
ترامب يوعز بفرض رسوم جمركية جديدة
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو
-
"أوبك بلس" تعلن زيادة إنتاج النفط في حزيران المقبل