هل تستخدم اليابان سلاح السندات في مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة؟

الوكيل الإخباري- أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو بل أن بلاده لا تفكر في استخدام بيع سندات الخزانة الأمريكية التي تمتلكها كأداة في مفاوضاتها بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.



وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مدينة ميلانو الإيطالية أمس الأحد.

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وعقب ذلك قال كاتو في برنامج تلفزيوني إن إبلاغ الجانب الأمريكي بأن الحكومة اليابانية لن تقدم على بيع ما تمتلكه من سندات الخزانة الأمريكية بسهولة، قد يشكل ورقة تفاوضية بيد طوكيو في المحادثات الثنائية.



وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن استثمارات اليابان في سندات الخزانة الأمريكية بلغت في فبراير الماضي 1125.9 تريليون دولار.



وكان كاتو قد أجرى محادثات في واشنطن أواخر الشهر الماضي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت، تناولت سياسة الرسوم الجمركية المرتفعة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية جيجي.