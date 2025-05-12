هل تغير الاتجاه؟.. انخفاض قوي على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد انتهاء المحادثات التجارية بين الصين وأميركا بمؤشرات تبعث على التفاؤل، مما دفع المستثمرين للتحوّل من أصول الملاذ الآمن إلى الاستثمارات ذات المخاطر.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4% ليصل إلى 3277.57 دولاراً للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% لتسجّل 3281.40 دولاراً للأونصة.



وقال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في "ريلاينس سيكيوريتيز" لرويترز: "ارتفع مؤشر الدولار بعد أن روّجت إدارة ترامب للتقدّم في المفاوضات التجارية مع الصين عقب محادثات جرت في سويسرا مطلع الأسبوع، وهو ما أثّر على أسعار الذهب".



وكانت الولايات المتحدة والصين قد أنهتا أمس الأحد جولة محفوفة بالمخاطر من المحادثات التجارية بشكل إيجابي، إذ تحدث مسؤولون أميركيون عن "اتفاق" لخفض العجز التجاري الأميركي، بينما قال المسؤولون الصينيون إنهم توصلوا إلى "توافق مهم" واتفقوا على إطلاق منتدى جديد للحوار الاقتصادي.



وكانت الولايات المتحدة والصين قد تبادلتا فرض رسوم جمركية في الشهر الماضي، ما فجّر حرباً تجارية زادت من المخاوف بشأن ركود اقتصادي عالمي محتمل.



وفي الأسبوع الماضي، أبقى مجلس الفدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير، محذّراً في الوقت نفسه من ارتفاع مخاطر التضخم والبطالة.



ويُنظر عادةً إلى الذهب كأداة تحوّط في مواجهة التقلبات السياسية والاقتصادية، حيث يزدهر في بيئة تتسم بمعدلات فائدة منخفضة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرّت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.70 دولاراً للأونصة، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% إلى 998.04 دولاراً، وزاد البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 979.73 دولاراً للأونصة.