هل حان وقت البيع؟.. انهيار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- هبطت أسعار الذهب دون مستوى 4000 دولار للأوقية خلال هذه اللحظات من تعاملات يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025، في تطور يعكس تصاعد الضغوط على المعدن النفيس بفعل قوة الدولار الأمريكي وتزايد التوقعات ببقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

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وبحسب أحدث البيانات، تراجع الذهب الفوري بنسبة 3.19% ليصل إلى 3979.13 دولارًا للأوقية، بعدما هبط خلال الجلسة إلى 3971.80 دولارًا.



كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 3.75% أو ما يعادل 155.58 دولارًا، لتتداول عند 3993.82 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى يومي عند 3987.85 دولارًا.



وتعكس هذه الخسائر تسارع موجة البيع التي تضرب المعدن النفيس منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا بإمكانية استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

الدولار القوي يزيد الضغوط على الذهب



وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس، إن قوة الدولار الأمريكي لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب، مشيرًا إلى أن ضعف الطلب الاستثماري، كما يظهر من خلال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، يزيد من صعوبة تعافي الأسعار.



وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهرًا، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة ويؤثر سلبًا على الطلب العالمي.



وفي الوقت نفسه، بدأت الأسواق في تسعير احتمال تنفيذ 3 زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي.