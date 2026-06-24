هل حان وقت البيع؟.. انهيار أسعار الذهب عالميا

وبحسب أحدث البيانات، تراجع الذهب الفوري بنسبة 3.19% ليصل إلى 3979.13 دولارًا للأوقية، بعدما هبط خلال الجلسة إلى 3971.80 دولارًا.
كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس بنسبة 3.75% أو ما يعادل 155.58 دولارًا، لتتداول عند 3993.82 دولارًا للأوقية، بعد أن لامست أدنى مستوى يومي عند 3987.85 دولارًا.
وتعكس هذه الخسائر تسارع موجة البيع التي تضرب المعدن النفيس منذ اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، حيث أصبحت الأسواق أكثر اقتناعًا بإمكانية استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول من المتوقع سابقًا.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو بي إس، إن قوة الدولار الأمريكي لا تزال تمثل عامل ضغط رئيسيًا على الذهب، مشيرًا إلى أن ضعف الطلب الاستثماري، كما يظهر من خلال تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، يزيد من صعوبة تعافي الأسعار.
وواصل الدولار الأمريكي ارتفاعه ليسجل أعلى مستوى له في 13 شهرًا، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة ويؤثر سلبًا على الطلب العالمي.
وفي الوقت نفسه، بدأت الأسواق في تسعير احتمال تنفيذ 3 زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى زيادة واحدة فقط قبل اجتماع الفيدرالي الأسبوع الماضي.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة عادة إلى تقليص جاذبية الذهب، نظرًا لأنه أصل لا يدر عائدًا، ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل الأدوات المالية التي توفر عوائد ثابتة.
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