هل هذه البداية فقط؟.. توقعات صادمة لأسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة وحرب تجارية محتدمة، خطف الذهب الأضواء في 2025، محققًا ارتفاعًا بنسبة 25% منذ بداية العام، بينها قفزة قوية بـ15% في أبريل وحده.

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ودفعت المخاوف من التضخم والركود والبطالة المستثمرين نحو الملاذ الآمن، وسط طلب قياسي من البنوك المركزية والأفراد.



روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني الأب الفقير"، لم يُفاجأ. بعد عام من التوصية بالذهب والفضة، يعود ليؤكد توقعاته الصعودية، قائلاً: "لم يفت الأوان بعد، من يستثمر الآن قد يخرج من الأزمة ثريًا جدًا". ويتوقع كيوساكي أن يصل الذهب إلى 30,000 دولار والفضة إلى 3,000 دولار بحلول 2035.

تُعد هذه توقعات صادمة للغاية، خاصة وأن الذهب يتداول حاليًا عند حوالي 3300 دولار والفضة عند حوالي 33 دولارًا. ومع ذلك، يبدو أن كيوساكي يضع أمواله حيث كلامه، خاصة فيما يتعلق بالفضة.

وأضاف: "أنا أشتري المزيد من النسور الفضية اليوم. لا تزال الفضة أقل بنسبة 50% من أعلى مستوى لها.. أتوقع أن تصل الفضة إلى 70 دولار هذا العام."





تأتي هذه التصريحات وسط وضع اقتصادي مقلق: بطالة مرتفعة، انخفاض ثقة المستهلك، وديون أمريكية عند مستويات قياسية. فرض البيت الأبيض تعريفات جمركية قاسية، أبرزها 145% على الواردات الصينية، مما يزيد من مخاطر التضخم ويضع الفيدرالي الأمريكي في موقف صعب.



في هذا المناخ، يبدو أن الذهب والفضة لا يقدمان فقط ملاذًا... بل فرصة.