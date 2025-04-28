هل هذه البداية فقط؟.. توقعات صادمة لأسعار الذهب عالميا

روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني الأب الفقير"، لم يُفاجأ. بعد عام من التوصية بالذهب والفضة، يعود ليؤكد توقعاته الصعودية، قائلاً: "لم يفت الأوان بعد، من يستثمر الآن قد يخرج من الأزمة ثريًا جدًا". ويتوقع كيوساكي أن يصل الذهب إلى 30,000 دولار والفضة إلى 3,000 دولار بحلول 2035.
في هذا المناخ، يبدو أن الذهب والفضة لا يقدمان فقط ملاذًا... بل فرصة.
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