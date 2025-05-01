الخميس 2025-05-01 11:09 ص
 

واشنطن تنفي إجراء مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم

ا
أرشيفية
 
الخميس، 01-05-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري- نفى ممثل الولايات المتحدة للمفاوضات التجارية جيميسون غرير إجراء أي مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم التجارية.

اضافة اعلان


وقال غرير في حديث لقناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال بشأن إجراء المفاوضات، أمس الأربعاء: "حتى الآن لا"، مضيفا أن واشنطن تسعى "لضمان شروط عادلة في التجارة مع الصين".


وذكر المسؤول الأمريكي أنه تحدث مع نظيره لأكثر من ساعة، لكن ذلك كان قبل الـ 2 من أبريل.

وأضاف: "هذا كان لقاء افتراضي، وبدا لي أنه كان بناء".


وشدد على أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة يراد منها "إنعاش الاقتصاد الأمريكي".

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء بيوم العمال: تحية للسواعد التي تبني وتزرع وتصنع في أردننا الحبيب

كتلة حزب عزم النيابية

شؤون برلمانية كتلة حزب عزم تهنئ عمال الوطن بمناسبة عيد العمال

كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة

أخبار الشركات كيا الأردن تعلن يزن النعيمات وجها إعلاميا جديدا للعلامة

اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

أخبار محلية أمسية أدبية متنوعة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

ا

اقتصاد محلي أسعار الذهب محليا تعود إلى مستويات شراء مغرية.. وفرصة للمقبلين على الزواج

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية ابو علي يشكر المكلفين على تقديم اقرارات الدخل في موعدها القانوني

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك مهنئا بعيد العمال: نعتز بكل يدٍ تعمل بإخلاص

ل

فيديو منوع ‏انهيار غازي الذيابي وقروبه بالدموع بعد خسارة النصر



 
 



الأكثر مشاهدة