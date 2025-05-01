واشنطن تنفي إجراء مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم

الوكيل الإخباري- نفى ممثل الولايات المتحدة للمفاوضات التجارية جيميسون غرير إجراء أي مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم التجارية.

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وقال غرير في حديث لقناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال بشأن إجراء المفاوضات، أمس الأربعاء: "حتى الآن لا"، مضيفا أن واشنطن تسعى "لضمان شروط عادلة في التجارة مع الصين".



وذكر المسؤول الأمريكي أنه تحدث مع نظيره لأكثر من ساعة، لكن ذلك كان قبل الـ 2 من أبريل.



وأضاف: "هذا كان لقاء افتراضي، وبدا لي أنه كان بناء".



وشدد على أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة يراد منها "إنعاش الاقتصاد الأمريكي".