واشنطن تنفي إجراء مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم

وقال غرير في حديث لقناة "فوكس نيوز"، ردا على سؤال بشأن إجراء المفاوضات، أمس الأربعاء: "حتى الآن لا"، مضيفا أن واشنطن تسعى "لضمان شروط عادلة في التجارة مع الصين".
وذكر المسؤول الأمريكي أنه تحدث مع نظيره لأكثر من ساعة، لكن ذلك كان قبل الـ 2 من أبريل.
وأضاف: "هذا كان لقاء افتراضي، وبدا لي أنه كان بناء".
وشدد على أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة يراد منها "إنعاش الاقتصاد الأمريكي".
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