الإثنين 2026-08-03 11:36 ص

واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما

واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما
واشنطن وطوكيو تتدخلان لدعم الين للمرة الأولى منذ 28 عاما
 
الإثنين، 03-08-2026 11:32 ص
الوكيل الإخباري-   أكّدت واشنطن وطوكيو الاثنين أنهما تدخّلتا في أسواق الصرف للمرّة الأولى منذ 28 عاما لدعم الين الذي تراجع إلى أدنى مستوياته في خلال أربعة عقود، مبديتين استعدادهما للتدخل مجددا إن اقتضت الحاجة لذلك.اضافة اعلان


ووصل سعر الدولار إلى 164 ينا، في أدنى مستوى للعملة اليابانية منذ 1986 سجّل في ظلّ اتّساع الفروقات في الصرف بين اليابان والولايات المتحدة، فضلا عن المخاوف بشأن سياسة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في ما يتعلق بالميزانية.

ولم يُكشف عن نطاق العملية التي نفذت الجمعة، وكانت بحسب طوكيو أوّل تدخّل أميركي ياباني مشترك منذ 1998 لشراء الين بغية تعويم العملة.

وفي تدخل عكسي، قامت الولايات المتحدة واليابان سنة 2011 ببيع الين لاحتواء ارتفاعه بعد وقوع زلزال مدمّر في الأرخبيل.

وأكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا التدخّل، فقال ردا على سؤال بهذا الخصوص في طائرته الرئاسية إن الولايات المتحدة ستجني "فائدة مالية" من هذا القرار "الذي كان في المقام الأول... بادرة صداقة".

وصرّح "نتمتّع بوضع متين جدّا جدّا على المستوى المالي. أما هم، فلديهم ين يزداد ضعفا وكانوا بحاجة إلى قليل من المساعدة. ونحن دوما إلى جانب اليابان".

وأكّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في منشور على إكس "لن نتوانى عن المشاركة في تدخّلات جديدة مشتركة".

وقالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في بيان إن "هذا العمل المشترك... سمح باحتواء التقلّب المفرط والمسار غير المنضبط للين في الأشهر الأخيرة".

ورحبت بـ"إشادات" واشنطن بـ"الجهود الحثيثة لإنعاش الاقتصاد وتحفيزه" في اليابان.

وأكّد بيسينت من جانبه أن الحكومة الأميركية "تدعم بشدة التدابير الحازمة التي تتخذها طوكيو على صعيدي النقد والأسواق لتصحيح سعر الين المتدني بفارق كبير عن قيمته الفعلية".

وأشار إلى أن حكومة تاكايتشي "دخلت في مرحلة جديدة" من النهج الاقتصادي المعتمد في عهد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي والقائم على تليين السياسة النقدية وإنعاش مالي واسع وإصلاحات هيكلية.

والجمعة، ارتفع الين بنسبة 0,6% في مقابل الدولار بعدما بلغ مستوى 155,23 ينا للدولار، الأعلى منذ أيار.
 
 


gnews

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