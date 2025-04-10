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وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين

علم الولايات المتحدة
علم الولايات المتحدة
 
الخميس، 10-04-2025 11:23 م

الوكيل الإخباري-   أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة سترفع سقف الدين العام، مما يغلق الباب أمام زيادات أخرى خلال العامين المقبلين.

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وقال بيسنت في اجتماع حكومي بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنرفع سقف الدين، بعد ذلك سنطوي الملف لمدة عامين قادمين. لن نضطر للتفكير بقرارات مشابهة".

 

وكان بيسنت قد أعرب خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون عن قلقه إزاء الحجم الهائل للدين العام للبلاد لكنه استبعد أي تخلف عن السداد.

وأضاف بيسنت: "ما زلت قلقا من كمية الديون الهائلة المتداولة، وأخشى ألا نتمكن من تحقيق خفض معقول".

وأكد بيسنت أنه يثق بأن البلاد ليست مهددة بالتخلف عن السداد، مضيفا: "لا ينبغي أن يقال للناس إن الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، أو أن الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد. هذا غير صحيح".

 
gnews

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