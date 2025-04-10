وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة سترفع سقف الدين العام، مما يغلق الباب أمام زيادات أخرى خلال العامين المقبلين.

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وقال بيسنت في اجتماع حكومي بالبيت الأبيض برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "سنرفع سقف الدين، بعد ذلك سنطوي الملف لمدة عامين قادمين. لن نضطر للتفكير بقرارات مشابهة".