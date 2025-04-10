وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عزمها رفع سقف الدين

وأضاف بيسنت: "ما زلت قلقا من كمية الديون الهائلة المتداولة، وأخشى ألا نتمكن من تحقيق خفض معقول".
وأكد بيسنت أنه يثق بأن البلاد ليست مهددة بالتخلف عن السداد، مضيفا: "لا ينبغي أن يقال للناس إن الولايات المتحدة خرجت عن السيطرة، أو أن الولايات المتحدة على وشك التخلف عن السداد. هذا غير صحيح".
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