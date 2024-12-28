وزيرة الخزانة الأمريكية: سنصل إلى سقف الدين في الفترة ما بين 14 و23 يناير

الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن الولايات المتحدة ستعود إلى مستوى ثابت لسقف الدين العام اعتبارا من 2 يناير 2025، وستصل إليه في الفترة من 14 إلى 23 من الشهر ذاته.



وذكرت يلين في مناشدتها لقيادة الكونغرس الأمريكي: "اعتبارا من 2 يناير 2025، سيتم تحديد سقف الدين الجديد".



وأشارت إلى أنه وفقا لحسابات وزارة الخزانة، سيتم الوصول إلى سقف الدين الجديد في الفترة ما بين 14 و23 يناير، وبعد ذلك ستحتاج الوزارة إلى البدء في اتخاذ إجراءات طارئة لتجنب التخلف المحتمل عن السداد.

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وذكّرت بأنه تم رفع سقف الدين الأمريكي مؤقتا في يونيو 2023 مع اعتماد قانون المسؤولية المالية.



كما دعت يلين أعضاء الكونغرس إلى العمل لحماية التصنيف الائتماني للبلاد من الهبوط.



واعتبر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أمس الجمعة أنه من الممكن أن تفلس للولايات المتحدة بالفعل إذا لم تغير الوضع بشكل جذري مع دينها العام المتزايد.



وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليونا في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.