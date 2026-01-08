الخميس 2026-01-08 11:42 م

وزير أمريكي يحدد الفترة اللازمة لفنزويلا لزيادة إنتاج النفط بنسبة 50%

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن فنزويلا ستستغرق عاماً لزيادة إنتاجها النفطي الحالي بنسبة 50%، وستستغرق سنوات للوصول إلى أقصى مستوى ممكن.

وأضاف رايت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "يبلغ حجم إنتاج النفط في فنزويلا اليوم حوالي 800 ألف برميل يوميا. وأعتقد، كما ذكرت سابقا، أنه قد يرتفع بنسبة 50% خلال عام، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا".

وأشار الوزير أيضا إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا بلغ ذروته منذ عقود عديدة، وأن الأمر سيستغرق سنوات للوصول إلى ذلك المستوى.

في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد للولايات المتحدة. من جانبه أنكر مادورو وكذلك زوجته التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع في محكمة نيويورك.

 

