وزير أمريكي يحدد الفترة اللازمة لفنزويلا لزيادة إنتاج النفط بنسبة 50%

وأضاف رايت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "يبلغ حجم إنتاج النفط في فنزويلا اليوم حوالي 800 ألف برميل يوميا. وأعتقد، كما ذكرت سابقا، أنه قد يرتفع بنسبة 50% خلال عام، ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا".
وأشار الوزير أيضا إلى أن إنتاج النفط في فنزويلا بلغ ذروته منذ عقود عديدة، وأن الأمر سيستغرق سنوات للوصول إلى ذلك المستوى.
في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، أسفر عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
