الإثنين 2025-06-02 07:55 ص
 

وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 02-06-2025 07:44 ص

الوكيل الإخباري- صرح وزير التجارة الأمريكي هوارد لاتنيك بأن الرئيس دونالد ترامب لا يعتزم تمديد مهلة الـ 90 يوما التي علق خلالها سريان الرسوم التجارية التي فرضها على العديد من الدول في وقت سابق.

اضافة اعلان

 

وقال لاتنيك في حديث لقناة "فوكس نيوز"، أمس الأحد: "اليوم لا أرى أنه سيكون هناك أي تمديد، وفي الحقيقة أعتقد أن هذا هو الموعد الأقصى وأن الرئيس يعتزم فقط تحديد نسبة الرسوم التي ستفرض على أولئك الذين لن يتمكنوا من عقد الصفقة".

وأعرب لاتنيك عن قناعته بأن ترامب سيعقد "صفقات رائعة" حول التجارة مع الدول الأخرى خلال الأيام القادمة، التي ستتيح للسلع الأمريكية الوصول إلى الأسواق وستسمح بفرض الرسوم التي ستضمن "المعاملة العادلة" للولايات المتحدة في العالم.


يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 2 أبريل الماضي عن فرض الرسوم على معظم دول العالم. وفي وقت لاحق علق تطبيقها لمدة 90 يوما لإجراء مفاوضات حول الصفقات التجارية المحتملة مع العديد من الأطراف، بما فيها الصين والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم

نفط

أسواق ومال أسعار النفط ترتفع عالمياً بعد قرار أوبك .. إليك التفاصيل

ا

الوفيات وفيات الاثنين 2-6-2025

ذهب

أسواق ومال تهديدات ترامب تتسبب بارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالمياً .. تفاصيل

الشرطة الفرنسية

منوعات فرنسا .. 5 رصاصات تنهي حياة تونسي على يد جاره الفرنسي

ا

الطقس تعرف على درجات الحرارة في الأردن حتى يوم عرفة

سكان الضفة شعروا باهتزازات نتيجة قصف الاحتلال لعزة

فلسطين سكان الضفة شعروا باهتزازات نتيجة قصف الاحتلال لغزة

نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ

عربي ودولي نيجيريا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 200 شخص والسلطات توقف جهود الإنقاذ



 
 



الأكثر مشاهدة