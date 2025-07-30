وزير الخزانة الأمريكي: الاقتصاد الصيني آخذ في التراجع

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، بأنه يعتقد أن النموذج الاقتصادي الصيني آخذ في التراجع، موضحا أن "قطاع العقارات يشهد أزمة حاليا".



وقال الوزير في فعالية نظمتها بوابة "بريتبارت" الإخبارية: "أعتقد أن النموذج الصيني، نموذجهم الاقتصادي، بدأ ينهار".



وأضاف: "في قطاع العقارات يمرون بأزمة عقارية حاليا، وأعتقد أن بقية العالم سيشعر بالملل من استمرار الصين في إغراق السوق بالسلع الرخيصة".

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وانطلقت جولة جديدة من محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة في ستوكهولم يوم 28 يوليو.



وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت سابقا أن وفدي الصين والولايات المتحدة سيجريان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو.



يذكر أن هذه الجولة هي الثالثة من المحادثات التجارية الأمريكية الصينية بعد أربعة أشهر تقريبا من التغيير الجذري الذي أحدثه ترامب في التجارة العالمية بقرار فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 145% على المنتجات الصينية، قبل أن يتم خفضها إلى 30% فقط.