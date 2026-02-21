السبت 2026-02-21 03:21 ص

وزير الخزانة الأمريكي يطالب الدول بتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يجب على الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع بلاده احترام  تلك الاتفاقيات، رغم قرار المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات الجمركية.

وأضاف الوزير في حديث لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "أحث جميع الدول على الالتزام باتفاقياتها (بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة) والمضي قدما في تنفيذها".

في وقت سابق من أمس الجمعة، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة "الحصرية" لفرض رسوم الاستيراد.

 وقضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استخدمه ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يسمح له القيام بذلك. ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة.

 

