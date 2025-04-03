الخميس 2025-04-03 12:51 م
 

وزير الخزانة الأمريكي يهدد الدول المتأثرة برفع الرسوم الجمركية بهذا الإجراء إذا ردت بالمثل

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أرشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الشركاء التجاريين للولايات المتحدة من أن "اتخاذ أي خطوة متهورة ردا على برنامج التعريفات الجمركية سيكون غير حكيم".

وحث بيسنت على التريث سواء من قبل الشعب الأمريكي أو شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مشددا على أهمية الحذر مع دخول التعريفات الجمركية حيز التنفيذ.

وقال بيسنت لشبكة CNN: "اجلسوا، خذوا نفسا عميقا، لا تردوا فورا. دعونا نرى إلى أين ستتجه الأمور، لأنه إذا قمتم بالرد فورا، فهذا ما يؤدي إلى التصعيد".

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ونصح الدول الأخرى قائلا: "اتخاذ أي خطوة متهورة سيكون غير حكيم"، مضيفا: "الحروب التجارية تعتمد على الدولة. لكن تذكروا أن تاريخ التجارة يظهر أننا نحن الدولة التي لديها العجز التجاري. والدولة التي تعاني من العجز لديها ميزة. أما الدول ذات الفائض التجاري، فهي تقليديا، تخسر دائما في أي تصعيد تجاري".


وقال بيسنت: "بصفتي طالبا في التاريخ الاقتصادي أو أستاذا فيه، أنصح بعدم السعي للانتقام، مشيرا إلى أن سياسات ترامب الجمركية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارة ستراقب تطورات الوضع قبل اتخاذ خطوات إضافية.


ووصف ترامب قراره بفرض التعريفات الجمركية بأنه "إعلان استقلال اقتصادي".


وانهارت أسواق الأسهم الأمريكية في التداولات المسائية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعريفات جمركية واسعة تبدأ بنسبة 10% مع معدلات أعلى لبعض الدول.


في غضون دقائق من إعلان ترامب، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 الرائد في أمريكا بنسبة 2%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3%، وهي انخفاضات لم تشاهد منذ بداية جائحة كورونا.

 

RT

 
gnews

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