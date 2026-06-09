وزير الطاقة الأميركي: زيادة ملحوظة بحركة السفن عبر مضيق هرمز

وأدلى رايت بهذه التصريحات خلال مؤتمر للمجلس الأطلسي، مضيفا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر للعودة إلى التدفقات الطبيعية للطاقة بمجرد انتهاء الحرب.
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