وزير الطاقة الأميركي: زيادة ملحوظة بحركة السفن عبر مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- قال وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، الثلاثاء، إن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تشهد زيادة "ملحوظة للغاية" في ظل الحرب مع إيران.

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