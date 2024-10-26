السبت 2024-10-26 01:46 م
 

وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 26-10-2024 01:04 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة.

وقال سيلوانوف خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: "على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، يواصل الاقتصاد الروسي إظهار معدلات نمو مرتفعة باستمرار، متجاوزا معظم التوقعات، بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، ونتوقع هذا العام نموا اقتصاديا بنسبة 3.9%".

وأكد سيلوانوف أن "روسيا تواصل اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

اضافة اعلان

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم

أخبار الشركات السالم: النتائج المالية القوية للمجموعة تعكس رؤيتها الاستراتيجية الطموحة وقدرتها على إدارة مواردها بكفاءة

جانب من الهجوم الإيراني الأخير على إسرائيل

عربي ودولي مسؤول إيراني يعلق على الهجوم الإسرائيلي الأخير بجملة واحدة

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات ضخمة في الضفة

تعبيرية

طب وصحة دراسة تكشف تأثيراً مفاجئاً لتناول الفستق على صحة العين

من مشاركة الهيئة المستقلة في انتخابات جورجيا

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تشارك كمراقب دولي على الانتخابات في جورجيا

شعار القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية المستشفى الميداني الأردني/ جنوب غزة 4 يبدأ توزيع المساعدات في القطاع

الاعتداء على الفلسطينيين أثناء قطف الزيتون

فلسطين الجيش الإسرائيلي يهاجم قاطفي الزيتون الفلسطينيين

تعبيرية

أسواق ومال وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار



 

الأكثر مشاهدة