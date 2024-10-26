وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار

الوكيل الإخباري- أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة.



وقال سيلوانوف خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية: "على الرغم من ضغوط العقوبات غير المسبوقة، يواصل الاقتصاد الروسي إظهار معدلات نمو مرتفعة باستمرار، متجاوزا معظم التوقعات، بما في ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، ونتوقع هذا العام نموا اقتصاديا بنسبة 3.9%".



وأكد سيلوانوف أن "روسيا تواصل اتباع سياسة اقتصادية مسؤولة وتحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي".

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