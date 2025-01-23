وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه

وخلال جلسة في منتدى "دافوس" الاقتصادي، قال محمد الجدعان: "في عام 2017 أطلقنا ما نسميه الآن Xpro وهي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي أتت بنتائج مذهلة".
وتابع الجدعان: "وضعنا الأهداف على الإدارة لمنحنا عائدا على الاستثمار يبلغ نحو 100 دولار لكل دولار يتم تخصيصه من الميزانية، وسجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه".
وأردف: "لذا فإنني أشجع كل دولة في جميع أنحاء العالم على الاستثمار في كفاءة الحكومة وعوائدها، وهي تعطي نتائج جيدة للغاية".
وأكمل وزير المالية السعودي: "في الوقت نفسه لا يُسمح للإدارات بالمساس بالأهداف، وبالتالي لا يمكنهم تغيير الاستراتيجيات والأهداف بل يمكنهم جعلها أكثر كفاءة فقط".
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