وزير المالية السعودي: سجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه

الوكيل الإخباري- كشف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن المملكة حققت عائدا بنحو 200 دولار مقابل كل دولار يتم إنفاقه، عقب إطلاق هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.



وخلال جلسة في منتدى "دافوس" الاقتصادي، قال محمد الجدعان: "في عام 2017 أطلقنا ما نسميه الآن Xpro وهي هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والتي أتت بنتائج مذهلة".

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وتابع الجدعان: "وضعنا الأهداف على الإدارة لمنحنا عائدا على الاستثمار يبلغ نحو 100 دولار لكل دولار يتم تخصيصه من الميزانية، وسجلنا عوائد بنحو 200 دولار لكل دولار تم إنفاقه".



وأردف: "لذا فإنني أشجع كل دولة في جميع أنحاء العالم على الاستثمار في كفاءة الحكومة وعوائدها، وهي تعطي نتائج جيدة للغاية".



وأكمل وزير المالية السعودي: "في الوقت نفسه لا يُسمح للإدارات بالمساس بالأهداف، وبالتالي لا يمكنهم تغيير الاستراتيجيات والأهداف بل يمكنهم جعلها أكثر كفاءة فقط".