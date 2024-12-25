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وزير تركي: أنقرة قد تساهم في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا

أرشيفية
أرشيفية
الأربعاء، 25-12-2024 08:05 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إن تركيا قد تساعد السلطات السورية الجديدة في طباعة أوراق نقدية جديدة.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير أن الأوراق النقدية السورية طبعت في دولة أخرى، وتركيا قد تقدم المساعدة لسوريا في هذا الشأن، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية ومديرية الاستخبارات الوطنية.

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ووعد أورال أوغلو بأن تركيا ستقوم بالعمل اللازم وستحاول مساعدة السلطات السورية دون تأخير.

 

وتتداول سوريا حاليا أوراقا نقدية طبعت في روسيا بما فيها فئة 2000 ليرة سورية التي تحمل صورة الرئيس السابق بشار الأسد، فيما تستخدم الليرة التركية في عدد من المدن السورية.

 

RT

 
gnews

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