وزير تركي: أنقرة قد تساهم في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا

ونقلت وسائل إعلام تركية عن الوزير أن الأوراق النقدية السورية طبعت في دولة أخرى، وتركيا قد تقدم المساعدة لسوريا في هذا الشأن، وقد بدأ العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع وزارة الخارجية التركية ومديرية الاستخبارات الوطنية.
ووعد أورال أوغلو بأن تركيا ستقوم بالعمل اللازم وستحاول مساعدة السلطات السورية دون تأخير.
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