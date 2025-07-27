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وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين

ب
أرشيفية
 
الأحد، 27-07-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن وفدا رفيع المستوى يضم رجال أعمال أمريكيين يزور الصين هذا الأسبوع، بالتزامن مع الجولة الجديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن وفدين من الصين والولايات المتحدة سيعقدان جولة جديدة من المفاوضات التجارية والاقتصادية في السويد في الفترة من 27 إلى 30 يوليو الحالي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة المسؤولين التنفيذيين للشركات الأمريكية وبرنامج زيارتهم غير معروفين، فيما رجحت المصادر أن يضم الوفد ممثلين من إدارة شركة "بوينغ".


ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله: "من المتوقع أن يلتقوا مسؤولين صينيين، ربما بهدف استئناف محادثات تجارية".


ويتولى مجلس الأعمال الأمريكي الصيني تنظيم رحلة الوفد الأمريكي إلى بكين، والتي ستكون وفقا للصحيفة زيارة على أعلى مستوى يقوم بها وفد أعمال أمريكي إلى الصين منذ أن بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين في أبريل، مما أشعل حربا تجارية واسعة النطاق بين البلدين.

 

RT

 
 
gnews

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أسواق ومال وسائل إعلام: وفد من كبار رجال الأعمال الأمريكيين يزور الصين



 
 



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