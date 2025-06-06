الجمعة 2025-06-06 05:35 م
 

وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الجمعة، 06-06-2025 05:18 م
الوكيل الإخباري-   دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.

وكالات
 
gnews

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