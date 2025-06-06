وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.
وكالات
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