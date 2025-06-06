وسط تحركات أوروبية .. ترامب يُطالب بتخفيض قوي في الفائدة الأميركية

05:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/733515 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة. اضافة اعلان





وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال:"التأخر الشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي كارثة! أوروبا تبنّت 10 تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نُجرِ أي خفض. رغم ذلك، تمضي بلادنا بصورة ممتازة.



وكالات

