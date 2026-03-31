وصول ناقلة نفط روسية إلى خليج ماتانساس في كوبا

وتحمل الناقلة 100 ألف طن من النفط الخام، في إطار مساعدات إنسانية تقدمها موسكو إلى هافانا، في وقت تعاني فيه الجزيرة الكوبية من شح في موارد الطاقة نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية.
ويأتي وصول الناقلة الروسية بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عدم اعتراضه على إرسال أي دولة، بما فيها روسيا، للنفط إلى كوبا، مراعاة للاحتياجات الأساسية للسكان، لكن ترامب اعتبر في الوقت ذاته أن هذه الإمدادات لن تغير من واقع الأزمة الكوبية شيئا.
