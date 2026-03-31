الثلاثاء 2026-03-31 07:04 م

وصول ناقلة نفط روسية إلى خليج ماتانساس في كوبا

الثلاثاء، 31-03-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري- رست ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين" في ميناء ماتانساس بكوبا بانتظار تفريغ حمولتها، في إطار المساعدات الإنسانية الروسية لهافانا.

وتحمل الناقلة 100 ألف طن من النفط الخام، في إطار مساعدات إنسانية تقدمها موسكو إلى هافانا، في وقت تعاني فيه الجزيرة الكوبية من شح في موارد الطاقة نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية.

ويأتي وصول الناقلة الروسية بعد تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عدم اعتراضه على إرسال أي دولة، بما فيها روسيا، للنفط إلى كوبا، مراعاة للاحتياجات الأساسية للسكان، لكن ترامب اعتبر في الوقت ذاته أن هذه الإمدادات لن تغير من واقع الأزمة الكوبية شيئا.

 
 


الصفدي يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أخبار محلية الصفدي يؤكد ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الغويري يرعى إطلاق الخطة التشغيلية لمركز الدراسات والبحوث التشريعية البرلمانية

شؤون برلمانية الغويري يرعى إطلاق الخطة التشغيلية لمركز الدراسات والبحوث التشريعية البرلمانية

مشروع صيانة على الطريق الصحراوي في منطقة المريغة-رأس النقب

أخبار محلية إطلاق مشروع لصيانة الطريق الصحراوي من القويرة إلى جمرك وادي اليتم

وزير النقل يلتقي أصحاب شاحنات ويؤكد دعم القطاع وتعزيز أعماله

أخبار محلية وزير النقل يلتقي أصحاب شاحنات ويؤكد دعم القطاع وتعزيز أعماله

ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

أخبار محلية ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية

الملك يؤكد ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة استعادة التهدئة الشاملة في الشرق الأوسط عبر الحوار والدبلوماسية

الملك: ضرورة الاحتكام للدبلوماسية في إنهاء الصراعات بالمنطقة

أخبار محلية الملك: ضرورة الاحتكام للدبلوماسية في إنهاء الصراعات بالمنطقة

