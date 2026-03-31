وصول ناقلة نفط روسية إلى خليج ماتانساس في كوبا

الوكيل الإخباري- رست ناقلة النفط الروسية "أناتولي كولودكين" في ميناء ماتانساس بكوبا بانتظار تفريغ حمولتها، في إطار المساعدات الإنسانية الروسية لهافانا.



وتحمل الناقلة 100 ألف طن من النفط الخام، في إطار مساعدات إنسانية تقدمها موسكو إلى هافانا، في وقت تعاني فيه الجزيرة الكوبية من شح في موارد الطاقة نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية.

