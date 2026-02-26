وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب أرباح إنفيديا

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 183.1 نقطة أو 0.37% عند الفتح إلى 49357.63 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.1 نقطة أو 0.36% إلى 6915.15 نقطة.
