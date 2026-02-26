الخميس 2026-02-26 01:36 ص

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب أرباح إنفيديا

بورصة نيويورك - وول ستريت
وول ستريت
 
الخميس، 26-02-2026 12:14 ص

الوكيل الإخباري-   فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، بعد جلسات متقلبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لمخاطر تهدد تجارة الذكاء الاصطناعي والشكوك المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية قبل إعلان أرباح شركة إنفيديا في وقت لاحق من اليوم.

اضافة اعلان


وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 183.1 نقطة أو 0.37% عند الفتح إلى 49357.63 نقطة في حين صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 25.1 نقطة أو 0.36% إلى 6915.15 نقطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

قوات الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابا أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة

40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

برؤية جديدة للذكاء الاصطناعي تحول التقنية إلى تجربة بديهية

أخبار الشركات سامسونج تطلق أيقونة هواتف Galaxy: سلسلة هواتف Galaxy S26

سامسونج تكشف عن سلسلة أجهزة Galaxy S26: أعلى مستويات الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي حتى الآن

أخبار الشركات سامسونج تكشف عن سلسلة أجهزة Galaxy S26: أعلى مستويات الذكاء الاصطناعي في أجهزة جالاكسي حتى الآن

بورصة نيويورك - وول ستريت

أسواق ومال وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب أرباح إنفيديا

الرمثا

أخبار محلية جولة رقابية في لواء الرمثا على محلات سهل حوران

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر

أخبار محلية برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان

غزة

فلسطين استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة



 




الأكثر مشاهدة