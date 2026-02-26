وول ستريت تفتح على ارتفاع مع ترقب أرباح إنفيديا

الوكيل الإخباري- فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، بعد جلسات متقلبة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع تقييم المستثمرين لمخاطر تهدد تجارة الذكاء الاصطناعي والشكوك المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية قبل إعلان أرباح شركة إنفيديا في وقت لاحق من اليوم.

