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يستخدم في الطب والمجوهرات.. أسعار البالاديوم تقفز بقوة عالميا

أرشيفية
أرشيفية
الخميس، 24-10-2024 10:40 ص

الوكيل الإخباري- قفزت بقوة أسعار معدن البالاديوم، اليوم الخميس، بعد تقرير تحدث عن أن الولايات المتحدة طلبت من شركائها في مجموعة السبع الكبار النظر في فرض عقوبات على إمدادات البالاديوم الروسي.

وبحلول الساعة 09:59 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود البالاديوم الفورية بنسبة 3.91% إلى 1107.70 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

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ويأتي الارتفاع بعد أن أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة طلبت من شركائها في مجموعة G7 النظر في فرض عقوبات على واردات البالاديوم والتيتانيوم الروسيين.


ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في العديد من الصناعات، إذ يمكن استخدامه في صناعة الإلكترونيات، كما يستخدم في طب الأسنان وفي الطب عموما.


كما يمكن استخدام البالاديوم أيضا في معالجة المياه الجوفية، تنقية الهيدروجين، وصناعة المجوهرات، بالإضافة إلى استخدامه بشكل كبير في صناعة المحولات المحفزة.


وتعتبر الشركة الروسية "نوريلسك نيكل" أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إذ تنتج 39% من حجم الإنتاج العالمي منه.


وبعد روسيا تأتي جنوب إفريقيا، حيث تنتج ما يصل إلى 38% من حجم الإنتاج العالمي للمعدن، من ثم كندا، التي يبلغ إنتاجها من المعدن الحيوي 9% فقط.

 

RT

 
gnews

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