1.3 تريليون قدم احتياطيات جديدة من الغاز في مصر

الوكيل الإخباري- استعرض يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أبرز مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي بالعام المالي 2023 /2024.



وقال إنه جرى توقيع 11 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية للبحث والاستكشاف والإنتاج للغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى 925 مليون دولار، ومنح توقيع 30 مليون دولار.



كما تمت ترسية وإسناد 5 مناطق جديدة للاستثمار في البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالي استثمارات يبلغ حدها الأدنى نحو 400 مليون دولار.

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وتم أيضا طرح أحدث مزايدة عالمية للشركة لعام 2024 في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG، وانتهت الشركة من تنفيذ 5 برامج مسح سيزمي لمساحة 24 ألف كيلومتر مربع لدعم أعمال الاستكشاف.



وبلغ عدد الاكتشافات التي تم تحقيقها 5 اكتشافات أضافت احتياطيات قدرها 1.3 تريليون قدم مكعب غاز و30 مليون برميل زيت ومتكثفات، وجار استكمال حفر 4 آبار جديدة للبحث عن الغاز بإجمالي استثمارات 640 مليون دولار.