108 مليار دولار تتبخر في الأسواق العالمية

وجاءت موجة البيع مرتبطة بصعود شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك"، والتي تسببت في انهيار المؤشرات الرئيسية في الأسواق العالمية، ولاسيما الأمريكية.
وفيما قائمة بأبرز الخاسرين:
جنسن هوانغ: خسر 20.1 مليار دولار.
لاري إليسون (مؤسس شركة Oracle): خسر 22.6 مليار دولار (حوالي 12% من ثروته).
مايكل ديل (مؤسس Dell): خسر 13 مليار دولار.
تشانغ بينغ تشاو (مؤسس Binance): خسر 12.1 مليار دولار.
وخسر عمالقة التكنولوجيا مجتمعين 94 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 85% من إجمالي الخسائر في مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.
وتفوق تطبيق "إيه آي أسيستنت" AI Assistant من شركة "ديب سيك" الصينية على منافسه "تشات جي بي تي" ليصبح التطبيق المجاني الأعلى تصنيفا على متجر تطبيقات "آبل" بالولايات المتحدة.
وأثار منتج "ديب سيك" منخفض التكلفة مخاوف من أن الشركات الأمريكية الكبرى ضخت الكثير من الاستثمارات في تطوير الذكاء الاصطناعي، في حين تقدم منافساتها الصينية نماذج ذات أداء مماثل لروبوتات الدردشة الغربية بتكاليف أقل.
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