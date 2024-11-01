11 مليار دولار أرباح شركات بورصة قطر في 9 أشهر

ووفقا لبيان أورده موقع بورصة قطر اليوم الجمعة، فقد سجلت أرباح هذه الشركات نموا بنسبة 6.5 بالمئة، مقارنة بـ 37.4 مليار ريال (10.2 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
ويبلغ عدد الشركات المساهمة العامة القطرية، 52 شركة، يجري تداول أسهمها عبر 7 قطاعات، أبرزها قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.
ويبلغ حجم رسملةُ بورصة قطر حاليا، نحو 625 مليار ريال قطري (171.7 مليار دولار).
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