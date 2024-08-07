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2.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في يونيو

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة




 

الأربعاء، 07-08-2024 03:26 م

الوكيل الإخباري-   أعلن البنك المركزي المصري زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو الماضي، للشهر الرابع على التوالي، بنسبة 65.9% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال يونيو 2023.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث بلغت في فبراير 2024 نحو 1.3 مليار دولار.

وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة من (أبريل - يونيو) 2024 سجلت ارتفاعًا بنسبة 61.4% لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

 

سكاي نيوز عربية

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