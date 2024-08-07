2.6 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج في يونيو

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، أن التحويلات ارتفعت بأكثر من الضعف عما كانت عليه قبل الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في 6 مارس 2024، حيث بلغت في فبراير 2024 نحو 1.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن التحويلات خلال الفترة من (أبريل - يونيو) 2024 سجلت ارتفاعًا بنسبة 61.4% لتبلغ نحو 7.5 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
-
أخبار متعلقة
-
صفقة كبيرة في بورصة أبو ظبي
-
روسيا.. قفزة في إيرادات الطاقة
-
الذهب يهبط مع تقييم المتعاملين لتوقعات خفض الفائدة الأميركية
-
تراجع أسعار النفط عالمياً
-
الدولار يستقر والين يهبط مع تقييم المتداولين رهانات الفائدة
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
"أرامكو" السعودية تتوقع نمو الطلب على النفط بالنصف الثاني
-
مصر.. ارتفاع دعم الوقود 31% في العام المالي الماضي