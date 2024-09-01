3 دول عربية تنضم إلى بنك "بريكس".. ما هي؟

الوكيل الإخباري- قالت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

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وكانت مجموعة "بريكس" قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015. وتتألف مجموعة "بريكس" من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.