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3 دول عربية تنضم إلى بنك "بريكس".. ما هي؟

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الأحد، 01-09-2024 02:03 م

الوكيل الإخباري-   قالت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

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وكانت مجموعة "بريكس" قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015. وتتألف مجموعة "بريكس" من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

 

ووافق البنك على ضم بنغلادش، ومصر، والإمارات، والأوروغواي، في 2021، في إطار حملة للتوسع.
وذكرت روسيف لصحفيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون: "نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك... وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضوا في البنك".

 
gnews

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