3 دول عربية تنضم إلى بنك "بريكس".. ما هي؟

وكانت مجموعة "بريكس" قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في 2015. وتتألف مجموعة "بريكس" من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.
وذكرت روسيف لصحفيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك في كيب تاون: "نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك... وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضوا في البنك".
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