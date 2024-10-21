Business Insider: الاقتصاد الأمريكي يدخل عصر التضخم الكبير والفوضى

الوكيل الإخباري- كتبت الصحفية المختصة في الشأن السياسي والاقتصادي الأمريكي لينيت لوبيز في مقال لمجلة Business Insider أن فترة نمو الاقتصاد الأمريكي انتهت، ودخل عصر التضخم الكبير والفوضى.



وقالت الصحفية: "على مدى السنوات الـ15 الماضية، اتسم الاقتصاد بضعف الطلب وانخفاض أسعار الفائدة. والآن يقترب هذا من نهايته. لقد تغير العالم ونحن ندخل عصر التضخم المرتفع وعدم الاستقرار الجيوسياسي الذي سيعيد توجيه تدفق الأموال حول العالم".



وأضافت: "الآن، مع ظهور "دورة فائقة" جديدة، يضطر المستثمرون مرة أخرى إلى التكيف مع مجموعة متغيرة من الحقائق الاقتصادية".

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وأشارت إلى أن هذه الدورة ستغير المسار المعتاد للاقتصاد الأمريكي، مما سيضطر جميع المراكز المالية إلى التكيف مع الظروف الجديدة للنظام المالي.



وأعلنت الولايات المتحدة السبت الماضي أن عجز الميزانية سجل 1,8 تريليون دولار خلال العام 2024، بزيادة تزيد عن 8% عن العام السابق بسبب الإنفاق الكبير، بما في ذلك الفوائد على الدين العام.



ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يستمر العجز في الارتفاع ليصل إلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2034.

RT