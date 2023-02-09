آسيا ستستهلك نصف كهرباء العالم بحلول 2025

الوكيل الإخباري - للمرة الأولى تستهلك آسيا وحدها نصف كهرباء العالم بحلول عام 2025، في الوقت الذي ستواصل فيه إفريقيا استهلاك قدر أقل بكثير من حصتها مقارنة ببقية سكان العالم.

اضافة اعلان



جاء ذلك ضمن توقعات جديدة أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة اليوم الأربعاء.



وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إن معظم استهلاك الكهرباء في آسيا كان في الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة وسترتفع حصتها من الاستهلاك العالمي من الربع في 2015 إلى الثلث بحلول منتصف هذا العقد.



وقال كيسوكي ساداموري، مدير أسواق الطاقة والأمن بالوكالة "سيتجاوز استهلاك الصين من الكهرباء ما يستهلكه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند مجتمعين". ( روسيا اليوم )