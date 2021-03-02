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الثلاثاء، 02-03-2021 01:26 م

آلروسا أكبر منتج للماس في روسيا تخطط لإنتاج 31.5 مليون قيراط في عام 2021

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "آلروسا" الروسية أكبر منتج للماس في روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها تخطط لإنتاج 31.5 مليون قيراط من الماس في عام 2021.

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وجاء في عرض تقديمي للشركة أن المبيعات ستعتمد في عام 2021 على الطلب الحقيقي في السوق وتوافر مخزونات الماس الخام.


وكانت "آلروسا" أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عن خطط لإنتاج حوالي 28-30 مليون قيراط من الماس في عام 2021.

وأنتجت الشركة العام الماضي 30 مليون قيراط، وبالتالي فإن حجم الإنتاج هذا العام قد يزيد بنسبة 5 %.

وشركة "آلروسا" أكبر منتج للماس في روسيا، ويمثل إنتاجها 95 % من إنتاج روسيا، و27 % من إنتاج الماس في العالم.

 

وتقوم الشركة بأعمال التنقيب واستخراج الأحجار الثمينة في كل من جمهورية ياقوتيا ومقاطعة أرخانغيلسك بشمال شرقي وشمال غربي روسيا، عن طريق تطوير 11 أنبوبا للكمبرلايت و16 حقل طمي.


وفي عام 2020 وصلت مبيعات الماس الخام والمصقول للشركة إلى 2.802 مليار دولار.

 



المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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