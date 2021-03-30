آلية تأجيل أقساط القروض الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي ، الدكتور وليد القصراوي، أن آلية تأجيل أقساط القروض لشهر نيسان ستعلنها البنوك الأسبوع المقبل.

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وبين القصراوي ، الثلاثاء ، خلال تصريحات صحافية ، أن التأجيل يشمل كافة العملاء، باستثناء من لا يريدون التأجيل.

وزاد" لن يكون هناك فوائد وجدولة لقيمة القسط المؤجّل"، مشيرا إلى أن المواطنين المؤجلين لأقساط قروضهم للشهر المقبل، لن يترتب عليهم فوائد.

وأشار القصراوي، أن بعض البنوك ستطلب من بعض العملاء مراجعتها لـتأجيل قسط الشهر المقبل.



ودعا المواطنين إلى سؤال البنك، عن أي فوائد أو عمولة او كلف تترتب على تأجيل قسط القرض لشهر نيسان، مشددا على أن المواطن المؤجل لقرضه معفي من أي فوائد وغرامات تأخير وعمولات وجدولة للقرض.

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