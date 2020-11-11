آمال التوصل للقاح كورونا تقفز بأسعار النفط

الوكيل الإخباري- قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء، إذ تواصل الآمال بشأن لقاح فعال لمرض كورونا تعزيز المعنويات، فيما كشف تقرير أمريكي انخفاض مخزونات الخام بأكثر من المتوقع.

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وبحلول الساعة الـ 0740 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار أو 2.3 % إلى 44.62 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط 99 سنتا أو 2.4 % إلى 42.35 دولار للبرميل، وارتفع كلا الخامين بنحو 3% أمس الثلاثاء.



وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت 5.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى نحو 482 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين بتراجعها 913 ألف برميل.



وصعدت أسعار خام برنت والخام الأمريكي بما يتجاوز 13% هذا الأسبوع منذ أن كشفت بيانات تجارب أولية أن اللقاح التجريبي لمرض كورونا الذي تطوره شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتك تتجاوز فاعليته 90%.



لكن على الرغم من الدعم الذي تلقته أسعار النفط بفعل الأنباء الإيجابية المتعلقة باللقاح، فإن توقعات الطلب على الوقود لا تزال ضبابية في ظل إعادة فرض إجراءات عزل عام في أوروبا والولايات المتحدة.



وأبطأت إعادة فرض إجراءات العزل العام في أورويا والولايات المتحدة للحد من تفشي فيروس كورونا وتيرة تعافي الطلب على الوقود، وهو ما طغى على تعافي الاقتصادات الآسيوية التي عاد الاستهلاك بها إلى ما يقترب من مستوياته قبل الجائحة.









