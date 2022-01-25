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الثلاثاء، 25-01-2022 04:50 م

أبوظبي تصدر قانونا لتنظيم عمل الشركات العائلية

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الوكيل الاخباري- أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي، قانونا بشأن حوكمة الشركات العائلية في الإمارة، ”تعزيزا لأهميتها وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتسهيلا لانتقال ملكيتها بين الأجيال المتعاقبة“، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، فإن ”القانون يهدف إلى تطوير وتعزيز البنية التشريعية المنظمة لعمل الشركات العائلية وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة وفقا لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، من خلال تعزيز مساهمة الشركات العائلية في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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