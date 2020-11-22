الأحد 22-11-2020
الوكيل الاخباري

تحذير هام من وزارة الصحة : لا تلتفتوا إلى هذه الإشاعات - صورة

ضبط مركبة تسير بسرعة تجاوزت 216 على طريق المطار

روسيا: 401 وفاة و24581 إصابة جديدة بكورونا

رسالة أمنية هامة للأردنيين - صورة

نقيب الممرضين يكشف للوكيل تفاصيل جديدة لوفاة ممرض بكورونا

الاحتلال يعمل على تصفية أراضي الغائبين في القدس

المملكة تسجل أول وفاة لممرض بكورونا

الانتهاء من صيانة 6 مدارس في معان

مطالبة بالرقابة على شركات التمويل للتيسير على الأردنيين

أسعار الذهب الأحد 22/11/2020




الأحد، 22-11-2020 01:42 م

أبوظبي .. مؤشرات إيجابية تعد بعودة قوية للقطاع السياحي

Abu-Dhabi-Welcomes-More-Than-10-Million-International-Visitors-in-2018-32


الوكيل الاخباري - عقدت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي هذا الأسبوع اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي افتراضيا.

اضافة اعلان

قدّم الاجتماع لمحة عامة حول عائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست التعافي التدريجي للقطاع بعد تأثره بسبب جائحة كوفيد-19، حيث حققت العاصمة خلال الربع الثالث أعلى معدلات للإشغال الفندقي، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة.


وبالمقارنة مع الربع الثاني، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46%، مدعومة بزيادة بنسبة 95% في إجمالي عدد النزلاء، بحسب ما نقل موقع "دائرة الثقافة والسياحة".


وقد تجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83%، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119%، تزامنًا مع زيادة سعة مقاعد كافة شركات الطيران العاملة في الإمارة بنسبة 364% خلال هذه الفترة.


وتعود هذه المؤشرات الإيجابية إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لدعم السياحة الداخلية من خلال سلسلة من المبادرات كبرنامج شهادة Go Safe وحملتي اكتشف المفاجأة واكتشف أبوظبي.


وكان لبرنامج شهادة Go Safe مساهمة فعّالة في تعزيز ثقة المستهلك ودفع عجلة القطاع السياحي عبر الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة وتوحيدها في جميع المنشآت الفندقية والسياحية العاملة ضمن نطاق الإمارة، حيث حاز 93 من فنادق العاصمة على الشهادة بشكل كامل خلال الربع الثالث.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1394829

الجزائر.. انخفاض صادرات الغاز 4.7%

10202011154317794065196

تعهدات بتطبيق إجراءات السلامة العامة بالأسواق

1120205131724751409353

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 4.3 مليون دينار

download (4)

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على ارتفاع

ذهب-مغرب

أسعار الذهب الأحد 22/11/2020

Image3_3202030125332836748950

تصريح حكومي حول تأجيل أقساط البنوك