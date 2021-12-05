أبوعاقولة : ننتظر إعادة خط الترانزيت البري اللبناني

الوكيل الإخباري

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- قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة إن القطاع ينتظر قرارًا باعادة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية لبنان لإعادة خط الترانزيت الذي يمر عن طريق الاردن سواء كانت للبضائع الصادرة من لبنان إلى السعودية ودول الخليج أو البضائع التي ترد إلى لبنان من السعودية ودول الخليج.وتمنى أبو عاقولة خلال بيان صحفي اليوم إعادة انتعاش تجارة “الترانزيت” في الأردن من خلال عودة حركة نقل الشاحنات والبضائع من دول الخليج إلى لبنان وبالعكس، بعد توقف دام اكثر من شهر الأمر الذي أوقع ضررّا على شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن بانخفاض حجم العمل.وأشار إلى أن خط لبنان من الخطوط الرئيسية والمهمة جدا التي تمر عبر الاراضي الأردنية من منفذ جمرك جابر وجمرك العمري والواردة من دول الخليج العربي.وبين ابو عاقولة ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم أمس السبت ، عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت ، والتي تسببت بوقف مرور الشاحنات او نقل البضائع من السعودية او عبرها من وإلى لبنان.ولفت إلى أن هناك اتصالات مكثفة من تجار لبنانيين يطلبون فيها استيراد بضائعهم عن طريق ميناء العقبة، عازين ذلك بسبب ارتفاع أجور الشّحن البحري الى الموانئ اللبنانية.وأشار ابو عاقولة ان أسطول الشحن اللبناني تأثر بشكل كبير بسبب قرار المملكة العربية السعودية الشقيقة بمنع مرور أو دخول البضائع والشاحنات اللبنانية عبر أراضيها.وأعرب عن أمله أن يشمل الخصم الممنوح من شركة ميناء حاويات العقبة كافة بضائع الترانزيت المتجهة إلى كافة الدول العربية بنسبة 75% الذي أعلن عنة رئيس سلطة العقبة سابقا" ولم يتم العمل به لغاية الآن .