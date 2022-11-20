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الأحد، 20-11-2022 01:00 م

أبو شيخة: القطاع الماليّ في الأردنّ أداة رئيسيّة جاذبة للاستثمارات في كافّة القطاعات

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الوكيل الإخباري - قال عضو كتلة العطاء، ياسر محمود أبو شيخة، إنّ القطاع الماليّ في الأردنّ أداة رئيسيّة جاذبة للاستثمارات في كافّة القطاعات.
وبين أبو شيخة، في تصريح صحافيّ، أنّ المستثمرين حينما يقرّرون الاستثمار في أيّ بلد فإنّ استقرار القطاع الماليّ يكون بالنسبة لهم ركيزة أساسيّة وعنوان الاستثمار، وبخلاف ذلك، يصبح مسار الاستثمار يواجه التحدّيات والعقوبات منذ الخطوة الأولى.
وأشار إلى أنّ القطاع الماليّ والمصرفيّ شهد قفزات كبيرة في التطوّر التقنيّ وتوفير خدمات أسهل للمتعاملين خلال السنوات الأخيرة، بفضل الدعم الكبير الّذي قدّمه البنك المركزيّ للقطاع خصوصاً في مجال التحوّل الرقميّ.
وشدّد على أنّ شركات الصرافة تقوم بمهمّة حيويّة في عمليّات استقبال وإرسال التحويلات من وإلى المملكة بشكل سهل وسريع وآمن.

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وأكّد على دور البنك المركزيّ بالحفاظ على سعر صرف الدولار في ظلّ ارتفاعه عالميّاً نتيجة سياسة ربط الدينار بالدولار والتزام القطاع الماليّ بهذه السياسة.
ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمة، وعضويّة: ماهر محمّد يوسف، ياسر محمود أبو شيخة، الدكتور عاطف أحمد حسّونة، هشام هاني الحديد، تيسير موفّق الخضري، ماهر عمر الطويل، عودة سعيد الرمحي، وأحمد خليل علّوش.

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